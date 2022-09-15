Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

США урежут военную помощь Египту на $130 млн из-за нарушений прав человека в стране

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена решила сократить военную помощь Египту на $130 млн из-за невыполнения Каиром условий в области прав человека, сообщает Associated Press.

Госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал Египет о том, что США удержат $130 млн из общего пакета мер поддержки в $300 млн.

При этом Вашингтон предоставит оставшиеся $170 млн, так как, согласно информации собеседников агентства, Каир, освободил около 500 политических заключенных и тем самым добился определенного прогресса в вопросе политических задержаний.

В прошлом году США также удержали $130 млн из $300 млн военной помощи, предназначенной Египту, объяснив это проблемами с правами человека в стране.

США Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Группа из 120 украинских десантников уничтожена при попытке высадки в Херсонской области

Депутаты в Нур-Султане поддержали переименование столицы Казахстана в Астану

В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции

В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции

В Минобороны Армении сообщили, что ночь на границе с Азербайджаном прошла без инцидентов

Путин прибыл в Узбекистан для участия в саммите ШОС

Что случилось этой ночью: четверг 15 сентября

Компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования в США из-за возможной забастовки

Компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования в США из-за возможной забастовки

В Совбезе Армении заявили, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии

В Лондоне выстроились многокилометровые очереди желающих проститься с Елизаветой II

В Лондоне выстроились многокилометровые очереди желающих проститься с Елизаветой II

Россия выступила против видеовыступления Зеленского на прениях в ГА ООН

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });