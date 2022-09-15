США урежут военную помощь Египту на $130 млн из-за нарушений прав человека в стране

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена решила сократить военную помощь Египту на $130 млн из-за невыполнения Каиром условий в области прав человека, сообщает Associated Press.

Госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал Египет о том, что США удержат $130 млн из общего пакета мер поддержки в $300 млн.

При этом Вашингтон предоставит оставшиеся $170 млн, так как, согласно информации собеседников агентства, Каир, освободил около 500 политических заключенных и тем самым добился определенного прогресса в вопросе политических задержаний.

В прошлом году США также удержали $130 млн из $300 млн военной помощи, предназначенной Египту, объяснив это проблемами с правами человека в стране.