В Эстонии состоится конференция Военного комитета НАТО

Впервые на нее приглашены Финляндия и Швеция

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Таллине 16-18 сентября состоится конференция Военного комитета НАТО, в который входят командующие вооруженными силами всех стран альянса.

Как сообщили "Интерфаксу" в главном штабе Сил обороны Эстонии, председательствовать на конференции станет глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Командующие обсудят стратегические задачи альянса, реализацию решений Мадридского саммита НАТО по сдерживанию и обороне.

Кроме того, будут рассмотрены текущие операции, миссии и деятельность НАТО, в том числе миссии НАТО в Ираке (NMI) и Косово (KFOR). Впервые к участию в работе конференции приглашены командующие силами обороны Финляндии и Швеции. Эти страны готовятся стать членами альянса.

На открытии конференции выступит президент Эстонии Алар Карис.

Военный комитет собирается два раза в год на совещания глав оборонных ведомств в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а раз в год конференция проводится в одной из союзных стран.

Военный комитет собирается для обсуждения операций, миссий и деятельности НАТО, а также для предоставления основанных на консенсусе военных рекомендаций Североатлантическому совету о том, как НАТО может лучше решать глобальные вызовы безопасности.

Ежедневно задачи военного комитета выполняют постоянные военные представители стран в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.