Погранслужба Киргизии заявляет о применении Таджикистаном на границе танков и бронетранспортеров

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Бои на киргизско-таджикской границе не прекращаются, таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП и минометы, сообщает Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"По состоянию на 09:30 (06:30 по Москве) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП и минометы", - сообщили в Погранслужбе.

По данным пресс-службы, перестрелка продолжается по всему периметру киргизско-таджикской границы в Баткенской области.

"Пограничники Киргизии в ответ на вооруженную агрессию таджикской стороны принимают адекватные меры, используют всю имеющуюся технику и вооружение для принуждения противника к прекращению огня", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, на КПП "Кызыл-Бель- автодорожный" запланировано проведение встречи глав Баткенской области Киргизии Согдийской области Таджикистана. На встрече примут участие пограничные представители сторон.