Киргизия сообщает о четырех раненых военнослужащих при обстреле со стороны Таджикистана
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Четыре военнослужащих Киргизии получили ранения в результате обстрела пограничных застав со стороны Таджикистана, сообщает в пятницу администрация Баткенской области Киргизии.
"По предварительной информации, четверо военнослужащих получили ранения", - сообщили в областной администрации.
По информации пресс-службы, началась эвакуация жителей, проживающих в опасных селах Баткенского района.
Глава региона Абдикарим Алимбаев вместе с силовиками находится на границе.