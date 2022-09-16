Погранслужба Киргизии обвинила власти Таджикистана в нарушении договоренностей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Власти Таджикистана не в состоянии контролировать обстановку, более того, способствуют эскалации вооруженных столкновений на границе, заявили в погранслужбе Госкомитета национальной безопасности.

"Нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру киргизско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области. Пограничная служба ГКНБ Киргизии выражает крайнюю озабоченность развитием обстановки и отмечает участившиеся провокации на государственной границе", - говорится в заявлении погранслужбы, распространенном в пятницу.

"Это является наглядным нарушением договоренностей о стабилизации обстановки на госгранице и свидетельствует о том, что власти Таджикистана не в состоянии контролировать обстановку, более того, способствуют эскалации вооруженных столкновений, что приводит как к человеческим жертвам, так и наносит ущерб гражданской инфраструктуре обеих стран", - отметили в погранслужбе.

Пограничная служба ГКНБ Киргизии призывает таджикскую сторону прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира и стабильности на совместно охраняемой границе.