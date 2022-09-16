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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Киргизия начала эвакуацию мирных жителей из приграничных с Таджикистаном районов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Власти Киргизии приступили к эвакуации мирного населения из районов на границе с Таджикистаном, сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь Баткенской области Киргизии Кундуз Жоробекова.

"Повсеместно, где идёт перестрелка, эвакуируют мирных жителей. Сейчас сложно сказать сколько людей эвакуируют, позднее дадим дополнительно. Эвакуируют детей, женщин и стариков", - сказала Жоробекова

Ранее Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщила, что в 06:00 (03:00 по Москве) таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов погранслужбы Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. Позже начался минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда.

Позднее таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Киргизские военнослужащие, дислоцированные на данном направлении, ведут ответный огонь.

В настоящее время вооруженные столкновения идут по всему периметру киргизско-таджикской госграницы.

По предварительной информации администрации Баткенской области, четверо киргизских военнослужащих получили ранения.

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