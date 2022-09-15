Время ожидания в очереди на прощание с Елизаветой II составляет сейчас примерно 8 часов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Британские власти сообщили в четверг, что в данный момент желающие проститься с британской королевой Елизаветой II должны провести в очереди в среднем восемь часов.

По данным британского телевидения, на 18:00 местного времени (20:00 по Москве) очередь растянулась более чем на семь километров, и она продолжает стремительно расти, несколькими часами ранее она составляла примерно шесть с половиной километров.

Представитель Палаты общин между тем сообщил, что члены британского парламента могут проститься с королевой без очереди и провести с собой на церемонию до четырех человек.

Телевидение напоминает, что очередь на прощание с королевой начала выстраиваться еще до того, как гроб с ее телом накануне доставили в Лондон. Сообщалось, что людей будут допускать в зал Вестминстерского дворца, где проходит церемония прощания, круглосуточно до 06:30 утра местного времени (08:30 по Москве) 19 сентября - дня похорон.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.