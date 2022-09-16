Азербайджан опроверг заявление Армении об окружении ряда азербайджанских подразделений

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана назвало дезинформацией заявление Генштаба ВС Армении о том, что часть азербайджанских подразделений на границе попала в окружение.

"Заявление главы Генштаба ВС Армении о том, что часть подразделений ВС Азербайджана (на границе - ИФ) попала в окружение, является абсолютной ложью и очередной дезинформацией. ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку", - заявили "Интерфаксу" в министерстве обороны в пятницу.

В ведомстве подчеркнули, что "стратегическая инициатива и стратегическое преимущество принадлежат Азербайджану".

Минобороны призвало армянскую сторону "заниматься укреплением договоренностей о прекращении огня, а не заниматься распространением дезинформации".

Ранее в пятницу начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян заявил на брифинге для послов иностранных государств в Джермуке, что Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении в направлении Джермука на востоке страны на 7,5 км.

Асрян отметил, что в настоящее время определенные группы и отряды противника находятся под непосредственным контролем ВС Армении, некоторые группы окружены.

"По некоторым направлениям мы потеряли некоторые боевые позиции, и противник смог большими подразделениями вторгнуться вглубь нашей обороны. По некоторым направлениям нам удалось отбросить противника на исходные позиции", - сказал начальник Генштаба ВС Армении.