Около 7,6 тыс. жителей Армении покинули свои дома из-за обстрелов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Около 8 тысяч человек в Армении покинули свои дома из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Азербайджана, сообщает офис защитника прав человека Армении.

"По последним данным, в результате нападения Азербайджана на Армению по крайней мере 7600 человек покинули свои дома в Гегаркуникской, Сюникской, Вайоцдзорской областях. Большинство - женщины, дети, пожилые, лица с инвалидностью", - отмечается в заявлении офиса омбудсмена.

В ведомстве сообщили, что из перемещенных лиц 1437 - дети.

Ранее в пятницу начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян заявил на брифинге для иностранных послов, что ВС Азербайджана вторглись на территорию Армении в направлении Джермука Вайоцдзорской области на востоке страны на 7,5 км шириной фронта в 8,5 км. Он также сообщил, что в направлении населенного пункта Неркин Анд Сюникской области на юге и Шоржа Гегаркуникской области на востоке Армении ВС Азербайджана вторглись на 1-2 км, в направлении населенного пункта Ишханасар Сюникской области - на 0,5 км.