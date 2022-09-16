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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Путин пообещал, что РФ сделает все для скорейшего прекращения конфликта на Украине

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия сделает все, чтобы украинский конфликт прекратился как можно скорее, но Киев отказался от переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", - сказал Путин.

И добавил: "Но, тем не менее, мы вас будем всегда держать в курсе того, что там происходит".

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.

Хроника 24 февраля – 16 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина Индия
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