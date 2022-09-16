Путин отметил рядовой характер встречи с Си Цзиньпином в Самарканде

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Самарканде носила рядовой характер, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не было ничего самого главного, как это ни покажется странным. Ничего самого главного не было. Это была по сути обычная, рядовая наша встреча. Давно не было личных встреч после моей поездки в Пекин на открытие Олимпиады", - сказал Путин во время общения с журналистами в Самарканде в пятницу.

По словам Путина, лидеры "просто констатировали значительный рост товарооборота".

"У нас в прошлом году, я уже об этом говорил, 140 млрд было. Мы ставили задачу добраться до 200 млрд долларов торгового оборота, но думали, что это какая-то отдаленная цель за горизонтом. В этом году товарооборот достигнет где-то 180, а может, 190 млрд долларов. То есть вот эта цель - 200 млрд - она вот-вот будет реализована. И на мой взгляд, вот это самое главное", - сказал Путин.

Также, отметил президент РФ, лидеры обсудили дополнительные меры для расширения торгового оборота.

"Говорили о том, что нужно сделать в современных условиях, чтобы эффективно противостоять незаконным ограничениям, всяким торговым войнам, которые разворачивают то там, то здесь наши так называемые партнеры, если так можно выразиться, применяют различные ограничения нелегитимные. Мы же все-таки как-то вынуждены на это реагировать. Мы пониманием, что происходит", - отметил президент РФ.

"Говорили о необходимости расширения торговли и расчетов в национальных валютах постепенно – не так быстро, как нам бы всем хотелось, но тем не менее все это продвигается. Говорили о крупных проектах, которые мы реализуем. Об инфраструктурных проектах, которые позволили бы разблокировать растущие товарные потоки. Вот, в основном, это, об этом говорили", - добавил Путин.

"Но, конечно, были вопросы, связанные с кризисами. В таком доброжелательном, но принципиальном ключе обсудили и эти вопросы", - заключил президент РФ.