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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

ЕС призвал Таджикистан и Киргизию к мирному урегулированию разногласий

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Европейский Союз обратился к Таджикистану и Киргизии с призывом разрешить разногласия мирными, дипломатическими средствами.

"Ожесточенные столкновения произошли в последние дни между пограничниками на различных участках границы между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан. Мы выражаем наше сочувствие тем, кто непосредственно пострадал", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу.

"Такая эскалация вдоль общей границы наносит ущерб региональной стабильности. ЕС приветствует соглашение о прекращении огня, достигнутое в пятницу. Мы призываем обе стороны обеспечить эффективное соблюдение режима прекращения огня и приложить все усилия для снижения напряженности и достижения устойчивого решения существующих разногласий как можно скорее", - отмечается в документе.

В заявлении говорится, что Брюссель через своего Специального представителя по Центральной Азии и Представительства ЕС в обеих странах установил дипломатические контакты с властями двух стран.

"Мы призываем к урегулированию любых разногласий мирными, дипломатическими средствами. ЕС подтверждает свое предложение об оказании помощи, а также о постоянной активной политической поддержке стабильности и процветания в регионе", - сказано в сообщении.

ЕС Киргизия Таджикистан
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