В Бишкеке сообщили о новом раунде переговоров по ситуации на границе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Киргизия и Таджикистан приступили к новому раунду переговоров, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"Новые переговоры по урегулированию ситуации на киргизско-таджикской границе проходят в селе Кульканд Исфаринского района Согдийской области Таджикистана", - сообщил представитель пресс-службы.

По данным пресс-службы, в переговорах принимают участие руководители спецслужб двух стран - Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

В пятницу главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 мск). Однако в субботу таджикская сторона, по данным представителей Киргизии, обстреляла из минометов два населенных пункта и позиции внутренних войск МВД Киргизии в Баткенском районе, а также позиции киргизских пограничников в трех селах Ошской области с использованием минометов и артиллерийских установок.