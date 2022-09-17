Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

В Бишкеке сообщили о новом раунде переговоров по ситуации на границе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Киргизия и Таджикистан приступили к новому раунду переговоров, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"Новые переговоры по урегулированию ситуации на киргизско-таджикской границе проходят в селе Кульканд Исфаринского района Согдийской области Таджикистана", - сообщил представитель пресс-службы.

По данным пресс-службы, в переговорах принимают участие руководители спецслужб двух стран - Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

В пятницу главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 мск). Однако в субботу таджикская сторона, по данным представителей Киргизии, обстреляла из минометов два населенных пункта и позиции внутренних войск МВД Киргизии в Баткенском районе, а также позиции киргизских пограничников в трех селах Ошской области с использованием минометов и артиллерийских установок.

Киргизия Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ОДКБ выступили за решение конфликта на киргизско-таджикской границе путем переговоров

В Баткенской области Киргизии введен режим чрезвычайной ситуации

Что случилось этой ночью: суббота, 17 сентября

Число пострадавших в столкновениях на киргизско-таджикской границе превысило 100

Число пострадавших в столкновениях на киргизско-таджикской границе превысило 100

Таджикистан обстрелял из минометов киргизский населенный пункт Паскы

Сирия сообщила о гибели пяти военных при ударе Израиля по аэропорту Дамаска

До десяти увеличилось число жертв наводнения на востоке Италии

До десяти увеличилось число жертв наводнения на востоке Италии

Киргизия сообщила о 24 погибших в боях на границе с Таджикистаном

Путин пообещал ответ Киеву, если он продолжит попытки нанести ущерб гражданским объектам

Путин заявил, что Эрдоган на встрече не предлагал организовать переговоры с Зеленским

Путин заявил, что Эрдоган на встрече не предлагал организовать переговоры с Зеленским
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });