Патрушев обсудит в Китае укрепление двустороннего взаимодействия в сфере безопасности

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Китай, в ходе визита будет обсуждаться укрепление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ в понедельник.

"Планируется обсудить вопросы в развитие договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня, а также широкий спектр тем, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в сфере безопасности", - сообщила пресс-служба.

В Китае Патрушев проведет российско-китайские консультации, сообщили в Совбезе РФ.

"Николай Патрушев проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.