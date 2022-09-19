Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Погранслужба Киргизии заявила, что ночь прошла без происшествий

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной, сообщает в понедельник Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"По состоянию на 08:00 обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной", - сообщили в Погранслужбе.

Ночь прошла спокойно, без происшествий. Нарушений договоренностей о прекращении огня не зафиксировано.

Подразделения Пограничной службы ГКНБ Киргизии, дислоцированные на киргизско-таджикском участке госграницы, несут службу в усиленном режиме.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек, пострадали 144 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.

В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

19 сентября объявлено в Киргизии днем национального траура.

Таджикистан Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден заявил, что США готовы применить силу для защиты Тайваня

Байден считает, что пандемия Covid-19 закончилась

Страны Балтии и Польша закрывают въезд россиянам с туристическими визами

Похороны Елизаветы II пройдут в понедельник в Лондоне

Похороны Елизаветы II пройдут в понедельник в Лондоне

ВКС России уничтожили в провинции Идлиб в Сирии склады вооружений боевиков

ВКС России уничтожили в провинции Идлиб в Сирии склады вооружений боевиков

Оппозиция заявила более чем о 40 тыс. участников акции в Кишиневе, полиция - о 6,5 тыс.

Оппозиция заявила более чем о 40 тыс. участников акции в Кишиневе, полиция - о 6,5 тыс.

В Киргизии сообщили о 59 жертвах конфликта с Таджикистаном

В Киргизии сообщили о 59 жертвах конфликта с Таджикистаном

Пелоси обсудила с премьером Армении вопросы стабильности в регионе

Лондон готовится к прибытию на похороны Елизаветы II до миллиона человек

Лондон готовится к прибытию на похороны Елизаветы II до миллиона человек

Херсонские власти сообщили о ракетном ударе по центру города

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });