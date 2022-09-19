Мировые лидеры и члены британской монаршей семьи прощаются с Елизаветой II

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств ряда стран, в том числе президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, находятся в Вестминстерском аббатстве на церемонии похорон королевы Елизаветы II, передает Sky News.

По данным телеканала, Байден прибыл в Лондон с супругой Джилл в своем бронированном лимузине в сопровождении шести автомобилей. Отмечается, что американский президент - единственный из мировых лидеров, кто добрался до аббатства в персональном автомобиле. Байден прибыл в собор позднее, чем планировалось, поскольку попал в лондонскую пробку. Остальные лидеры прибыли на специальном автобусе.

В соборе также находятся британский премьер Лиз Трасс, Макрон с супругой Брижит, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Канады Джастин Трюдо в сопровождении супруги Софи, а также президент Хорватии Зоран Миланович. Кроме того, на церемонию похорон британской королевы прибыли король Бельгии Филипп с супругой Матильдой.

В Вестминстерское аббатство приехали бывшие главы правительств Великобритании, в том числе Борис Джонсон с женой Керри, Дэвид Кэмерон с супругой Самантой, Джон и Норма Мейджор, Тони Блэр с супругой Чери и Гордон и Сара Браун.

Ранее в понедельник в церковь прибыли родственники королевы-консорт Камиллы и принцессы Уэльской Кэтрин. Королева-консорт и принцесса Уэльская прибыли в аббатство позднее. Также в церковь прибыли принцесса Йоркская Беатриса с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци, герцогиня Сассекская Меган.

Sky News информирует, что кортеж с гробом королевы уже доставили из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство. Шествие возглавляли около 200 волынщиков и барабанщиков из шотландского и ирландского полков. За кортежем следовали король Карл III и его братья и сестры, принц Уэльский Уильям, герцог Сассекский Гарри, а также сын принцессы Анны Питер Филлипс.