Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Мировые лидеры и члены британской монаршей семьи прощаются с Елизаветой II

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств ряда стран, в том числе президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, находятся в Вестминстерском аббатстве на церемонии похорон королевы Елизаветы II, передает Sky News.

По данным телеканала, Байден прибыл в Лондон с супругой Джилл в своем бронированном лимузине в сопровождении шести автомобилей. Отмечается, что американский президент - единственный из мировых лидеров, кто добрался до аббатства в персональном автомобиле. Байден прибыл в собор позднее, чем планировалось, поскольку попал в лондонскую пробку. Остальные лидеры прибыли на специальном автобусе.

В миреВ очередь на прощание с королевой Елизаветой II временно прекратили принимать людейЧитать подробнее

В соборе также находятся британский премьер Лиз Трасс, Макрон с супругой Брижит, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Канады Джастин Трюдо в сопровождении супруги Софи, а также президент Хорватии Зоран Миланович. Кроме того, на церемонию похорон британской королевы прибыли король Бельгии Филипп с супругой Матильдой.

В Вестминстерское аббатство приехали бывшие главы правительств Великобритании, в том числе Борис Джонсон с женой Керри, Дэвид Кэмерон с супругой Самантой, Джон и Норма Мейджор, Тони Блэр с супругой Чери и Гордон и Сара Браун.

Ранее в понедельник в церковь прибыли родственники королевы-консорт Камиллы и принцессы Уэльской Кэтрин. Королева-консорт и принцесса Уэльская прибыли в аббатство позднее. Также в церковь прибыли принцесса Йоркская Беатриса с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци, герцогиня Сассекская Меган.

Sky News информирует, что кортеж с гробом королевы уже доставили из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство. Шествие возглавляли около 200 волынщиков и барабанщиков из шотландского и ирландского полков. За кортежем следовали король Карл III и его братья и сестры, принц Уэльский Уильям, герцог Сассекский Гарри, а также сын принцессы Анны Питер Филлипс.

Елизавета II Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов

Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов

Сотрудник миссии ОБСЕ осужден в ЛНР на 13 лет за госизмену

Власти Энергодара сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ

Мощный тайфун "Нанмадол" движется в сторону японского острова Хонсю

РФ и КНР договорились о совместных учениях на фоне обеспокоенности действиями США

РФ и КНР договорились о совместных учениях на фоне обеспокоенности действиями США

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 85%

В Вестминстерском дворце завершилось прощание граждан с Елизаветой II

В Вестминстерском дворце завершилось прощание граждан с Елизаветой II

Brent подорожала до $91,9 за баррель на новости об отмене локдауна в Чэнду

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });