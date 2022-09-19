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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Лондоне тысячи людей вышли проводить королеву Елизавету II в последний путь

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - По обеим сторонам на всему пути следования погребального кортежа британской королевы Елизаветы II из Вестминстерского аббатства к Арке Веллингтона на улицах Лондона собрались тысячи людей, свидетельствуют кадры британского телевидения.

Лафет, на котором установлен гроб, сопровождают 98 британских моряков и служащие вооруженных сил в церемониальной форме. За гробом идут представители королевской семьи. Шествие сопровождается пушечной стрельбой - по одному выстрелу в минуту и ударами колокола.

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У Арки Веллингтона гроб перенесут в катафалк, который отправится в Виндзорский замок, где в присутствии лишь ближайших родственников королевы состоится церемония погребения. Елизавета II будет упокоена в гробнице рядом с супругом принцем Филиппом.

Накануне британские власти сообщили, что в понедельник в Лондоне могут собраться от 750 тыс. до миллиона человек. Сотрудники британских правоохранительных органов предпринимают беспрецедентные меры безопасности. "Это самая крупная операция, которую когда-либо поводила британская полиция", - сообщил прессе Саймон Морган, отвечавший в прошлом за охрану королевской семьи.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.

Елизавета II Великобритания Лондон
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