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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов

Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов
Фото: EPA/Vostock-Photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти Египта приняли решение ввести систему tax free для иностранных граждан, аналогичную механизмам, используемым в других странах, сообщает газета Sada El Balad.

"Кабинет министров Египта одобрил предложение министерства финансов о создании египетской компании-оператора Global Blue Egypt для реализации системы возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных гостей, покидающих страну", - пишет издание.

Как отмечает газета, как и во многих популярных у туристов странах, tax free будет оформляться в аэропортах перед отъездом из Египта. При этом сроки, в которые проект по возврату НДС будет реализован, пока не обозначены.

В правительстве Египта пояснили, что решение о введении tax free принято в связи с реализацией положений закона об НДС в рамках проекта "Видение Египта на период до 2030 года", стратегии цифровой трансформации египетского государства и усилий по развитию туризма и шоппинга.

В настоящее время возврат НДС, который сейчас составляет 14% по большинству непродовольственных товаров, у иностранных граждан в Египте непопулярен, поскольку связан с множеством бюрократических препон: пакет документов нужно подать в налоговое управление Египта, а рассмотрение запроса занимает больше месяца.

Египет
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