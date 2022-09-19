Производитель бурбона Jim Beam вложит $400 млн в сокращение выбросов СО2

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель бурбона марки Jim Beam – Beam Suntory Inc. инвестирует $400 млн в сокращение выбросов СО2 на производстве.

Как сообщила компания, принадлежащая японской Suntory Beverage & Food Ltd., она направит эти деньги на разработку и установку новых систем, использующих "зеленую" энергию. При помощи этих систем Beam Suntory планирует сократить вредные выбросы наполовину.

За счет этих средств Beam Suntory также планирует на 50% нарастить производство бурбона на заводе в Бостоне, который является крупнейшим для компании.

Beam Suntory отметила, что будет обеспечивать работу завода в Бостоне за счет возобновляемого газа, представляющего собой биогаз с высоким содержанием метана.

Кроме того, компания подписала соглашение с 3 Rivers Energy Partners об организации вывоза и переработки отходов с завода.

Завершение озвученных проектов ожидается к 2024 году. Компания рассчитывает, что к тому моменту ее завод в Бостоне будет на 65% работать на биогазе.