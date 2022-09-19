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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В центральном парке Астаны назовут сквер в честь королевы Елизаветы II

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В центральном парке Астаны по решению президента Касыма-Жомарта Токаева один из скверов назовут в честь королевы Елизаветы II, спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил об этом королю Карлу III на траурном приеме в Букингемском дворце, сообщила пресс-служба сената.

Ашимбаев также выразил королю соболезнования от имени Токаева.

Карл III "выразил признательность за такое доброе отношение и внимание к усопшей, передав наилучшие пожелания и благодарность руководству и народу республики", отметили в пресс-службе.

Государственные похороны Елизаветы II проходят 19 сентября.

В Астане в этот же день начали менять вывески в связи с возвращением городу прежнего названия. С весны 2019 года столица Казахстана носила название Нур-Султан. Город переименовали в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева по предложению Токаева. В сентябре 2022 года Токаев одобрил внесение в конституционный законопроект поправки о возвращении столице названия Астана.

Казахстан Великобритания Елизавета II Астана Касым-Жомарт Токаев
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