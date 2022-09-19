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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Китай в январе-августе увеличил выработку электроэнергии на 2,5%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Объем выработанной в Китае электроэнергии в январе-августе увеличился на 2,5% относительно того же периода прошлого года и составил 5,6 трлн кВт.ч. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны.

При этом в прошлом месяце генерация выросла на 9,9% в годовом выражении и достигла 824,8 млрд кВт.ч. В частности, производство на ветроэлектростанциях повысилось на 28,2%, на солнечных – на 10,9%, на ТЭС – на 14,8%.

Между тем объем выпуска на ГЭС сократился на 11%, на АЭС – на 0,6%.

Китай
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