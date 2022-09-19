Катафалк с гробом Елизаветы II отправился в Виндзор, где пройдет погребение

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с усопшей королевой Великобритании Елизаветой II прошла в понедельник у Арки Веллингтона в Лондоне; теперь гроб везут в Виндзор, где пройдет церемония погребения, сообщает британское телевидение.

У Арки гроб королевы переместили с лафета на катафалк. За процессом наблюдали члены королевской семьи. Король Карл III, королева-консорт Камилла и прочие члены монаршей семьи следуют за катафалком в Виндзорский замок на автомобиле.

Толпы людей выстроились вдоль улицы, по которой едет катафалк, чтобы в последний раз проститься с королевой. Церемония погребения Елизаветы II пройдет в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, она начнется в 16:00 по местному времени (18:00 по московскому). На ней будут присутствовать лишь ближайшие родственники королевы.

Елизавета II упокоится в гробнице рядом со своим супругом принцем Филиппом около 19:30 (21:30 по московскому времени).

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.