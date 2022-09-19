Москва потребовала от Канады принятия мер по надлежащей охране загранучреждений РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия потребовала от Канады принять меры по охране российских загранучреждений в связи с инцидентом, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, сообщил МИД России.

Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в понедельник, посол Канады в РФ Элиссон ЛеКлэр была вызвана в МИД, где ей "был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел роспосольства".

"Российская сторона потребовала незамедлительного принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений, а также сотрудников и членов их семей, в соответствии с обязательствами канадской стороны по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в сообщении.

Как подчеркивается в документе, "внимание главы канадской дипмиссии привлечено к тому, что, как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных".