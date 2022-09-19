Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Москва потребовала от Канады принятия мер по надлежащей охране загранучреждений РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия потребовала от Канады принять меры по охране российских загранучреждений в связи с инцидентом, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, сообщил МИД России.

Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в понедельник, посол Канады в РФ Элиссон ЛеКлэр была вызвана в МИД, где ей "был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел роспосольства".

"Российская сторона потребовала незамедлительного принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений, а также сотрудников и членов их семей, в соответствии с обязательствами канадской стороны по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в сообщении.

Как подчеркивается в документе, "внимание главы канадской дипмиссии привлечено к тому, что, как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных".

Канада МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Донецке выступили за проведение референдума по вопросу о вхождении ДНР в состав РФ

Турецкий Isbank приостановил прием карт "Мир"

Турецкий Isbank приостановил прием карт "Мир"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ОП ЛНР предложила немедленно провести референдум о признании республики субъектом РФ

ОП ЛНР предложила немедленно провести референдум о признании республики субъектом РФ

Душанбе сообщило о гибели 41 гражданина Таджикистана в ходе конфликта с Киргизией

Кишинев потребовал от Минска разъяснений после высказываний Лукашенко

Кишинев потребовал от Минска разъяснений после высказываний Лукашенко

Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов

Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов

Два сотрудника миссии ОБСЕ получили в ЛНР по 13 лет лишения свободы за госизмену

Власти Энергодара сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ

Мощный тайфун "Нанмадол" движется в сторону японского острова Хонсю

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });