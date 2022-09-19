Мировой товарооборот в июле упал впервые за три месяца

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глобальные торговые потоки в июле резко снизились после двух месяцев роста. Это указывает на ослабление спроса на товары на фоне высоких цен на энергоносители и растущих процентных ставок, которые снижают покупательную способность домохозяйств, сообщает The Wall Street Journal.

Предварительный индикатор мирового товарооборота, разработанный WSJ, упал на 2,8% с учетом сезонной корректировки относительно предыдущего месяца.

Рост показателя в два предыдущих месяца был обусловлен восстановлением активности на китайских предприятиях и в портах после отмены локдаунов, вызванных новыми вспышками COVID-19.

Однако ослабление спроса домохозяйств будет тормозить торговые потоки до конца этого года и в следующем году. Опрос менеджеров по закупкам по всему миру показал, что экспортные заказы продолжили падение в прошлом месяце, причем более быстрыми темпами, чем в июле, отмечается в статье.

В то же время индикатор мирового товарооборота в июле относительно того же месяца 2021 года увеличился на 7,3%.

Для расчета предварительного показателя WSJ использует данные из восьми стран шести регионов мира. В совокупности на эти страны в 2019 году приходилось 39,1% мирового экспорта товаров в стоимостном выражении, согласно данным Всемирной торговой организации. Для учета остальных государств WSJ применяет коэффициенты масштабирования, исходя из размера доли каждого региона.