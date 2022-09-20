Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:32

США намерены дать полсотни самолетов Узбекистану и Таджикистану ради борьбы с терроризмом

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - США рассматривают возможность предоставления Узбекистану и Таджикистану почти 50 военных самолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане, сообщает Politico.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона, цель Вашингтона состоит в том, чтобы предоставить ряд самолетов правительствам Узбекистана и Таджикистана в обмен на неофициальное соглашение об "углублении отношений в области безопасности" в части охраны границ и борьбы с терроризмом.

Собеседник издания отметил, что на данный момент более вероятно, что соглашение будет включать доступ к информации, которой располагают Узбекистан и Таджикистан о террористических сетях в Афганистане.

Что касается какого-либо соглашения о базировании, то в данный момент этот вопрос не обсуждается, заявил представитель Минобороны.

"Министерство обороны в настоящее время не стремится к какому-либо базированию или постоянному присутствию вооруженных сил США в Центральной Азии с какой-либо целью", - цитирует издание представителя Пентагона Роберта Лодевика.

Politico уточняет, что речь идет о 46 самолетах, которые пилоты афганских ВВС доставили в Узбекистан и Таджикистан прошлым летом после захвата Кабула талибами (движение "Талибан", запрещенная в России террористическая организация).

Согласно изданию, среди доставленных транспортных средств - самолеты C-208, легкие штурмовики A-29 Super Tucano, а также вертолеты Ми-17, Ми-25 и UH-60 Black Hawk.

Талибы настаивают на том, что самолеты являются собственностью Афганистана и требуют вернуть их. Однако власти Узбекистана и Таджикистана заявляют, что они являются собственностью США и возвращены не будут.

По словам высокопоставленного чиновника министерства обороны США, обе страны Центральной Азии "безусловно, очень заинтересованы" в сохранении этих самолетов.

США Узбекистан Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике

Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике

Что произошло за день: понедельник, 19 сентября

В Донецке выступили за проведение референдума по вопросу о вхождении ДНР в состав РФ

Турецкий Isbank приостановил прием карт "Мир"

Турецкий Isbank приостановил прием карт "Мир"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ОП ЛНР предложила немедленно провести референдум о признании республики субъектом РФ

ОП ЛНР предложила немедленно провести референдум о признании республики субъектом РФ

Душанбе сообщило о гибели 41 гражданина Таджикистана в ходе конфликта с Киргизией

Кишинев потребовал от Минска разъяснений после высказываний Лукашенко

Кишинев потребовал от Минска разъяснений после высказываний Лукашенко

Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов

Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });