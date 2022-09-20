Вызванный молнией пожар на НПЗ в Венесуэле не повлияет на отгрузки топлива

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Удар молнии вызвал в понедельник пожар на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской государственной PDVSA в городе Пуэрто-ла-Крус, сообщила госкомпания со ссылкой на министра нефти Тарека Эль-Айссами.

Отмечается, что молния попала в лагуну окисления и очистки воды НПЗ, при этом ни резервуары с нефтью, ни объекты перерабатывающего комплекса не задеты огнем.

"Министр нефти заверил, что это событие не влияет на работу НПЗ и производство бензина, поэтому граждане могут рассчитывать на нормальные поставки топлива", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы местные спасатели и службы пожарной охраны PDVSA Gas и других объектов. О жертвах или пострадавших не сообщается.

Во второй половине дня венесуэльский телеканал VTV со ссылкой на министра нефти Тарека Эль-Айссами сообщил, что пожар на НПЗ полностью потушен. Новых повреждений инфраструктуры предприятия во время тушения пожара не зафиксировано.

Двумя днями ранее пожар случился на другом объекте PDVSA в Пуэрто-ла-Крусе - на морском терминале. Как сообщала госкомпания, огонь охватил пирс N1 из-за разрыва наливного рукава бензина во время погрузки танкера. Оперативные службы и пожарные PDVSA потушили пожар за несколько минут, что позволило избежать жертв и обеспечить непрерывность операций.