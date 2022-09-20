В НАТО подчеркнули, что альянс не воюет с Россией

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что несмотря на поставки Украине вооружений, оказания ей финансовой помощи, альянс не находится в состоянии войны с Россией.

"НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко. Если бы Россия напала на одно из наших государств-членов, было бы совершенно ясно, и мы стараемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую пядь территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до этого момента НАТО не воюет с Россией", - заявил Бауэр в обнародованном во вторник интервью телерадиовещанию Эстонии ERR.

По его словам, для Украины главной целью является сохранение государственного суверенитета и "в принципе, Украине решать, чем закончится конфликт".

Глава военного комитета отметил, что в НАТО долгое время рассматривали Россию как партнера, с которым были разногласия, но которую не считали угрозой. "Теперь в последней стратегической концепции на саммите в Мадриде мы сформулировали, что Россия является главной и непосредственной угрозой".

Бауэр сказал, что сдерживанию России в Балтии содействует ряд хорошо действующих в НАТО факторов и прежде всего высокий уровень разведки. Кроме того, в Мадриде было принято решение о размещении в Балтии и Польше дополнительных сил НАТО. Разработанные региональные планы и набор возможностей приведут к лучшему оснащению сил НАТО, будут улучшены структуры и возможности по сравнению с нынешней ситуацией, заверил адмирал.

Он также считает, что тема защиты стран Балтии упростится, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. "Поскольку Балтийское море скоро станет частью НАТО, его, наверное, можно назвать территориальными водами или морем, которое нужно защищать", - сказал Бауэр.

"Я рад, что они вступают в НАТО, потому что, хотя наша охраняемая территория увеличивается после вступления Финляндии и Швеции в НАТО - это проблемная сторона, - вместе с этим возникает и решение, потому что у них есть свои боеспособные воинские части. И в Финляндии, и в Швеции. Мы получим более длинную границу с Россией, но у нас будет больше войск для защиты от России. Русские получают более длинную границу с НАТО без увеличения количества своих подразделений. Я думаю, что наше положение лучше", - сказал председатель военного комитета НАТО.