Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Германия готова стать постоянным членом Совбеза ООН и попросил поддержать это решение.

"Германия готова также взять на себя большую ответственность в качестве постоянного члена (СБ ООН - ИФ), а в начале - в качестве непостоянного члена в 2027-2028 годах", - заявил Шольц.

"Я прошу вас поддержать нашу кандидатуру. Кандидатуру страны, которая соблюдает принципы ООН и которая выступает за сотрудничество и участвует в нем", - отметил он.

Канцлер Германии добавил, что следует провести реформы СБ ООН и его расширение.

"Мы должны адаптировать наши правила и институты к реалиям XXI века. (...) Это касается и Совета безопасности ООН. Германия много лет выступает за его реформы и расширение, прежде всего для того, чтобы включить в его состав страны глобального Юга", - подчеркнул Шольц.

Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН было намечено на 13 сентября. С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации.