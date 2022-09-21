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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Шойгу заявил об уничтожении в сентябре более 7 тыс. украинских военных

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В ходе специальной военной операции на Украине за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц боевой техники противника, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства.

"В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе - 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолётов и четыре вертолёта", - сказал Шойгу.

Минобороны РФ Украина Сергей Шойгу
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