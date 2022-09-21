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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Лавров проводит встречу с главой Международного Красного Креста

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером проходит в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров и Маурер поприветствовали друг друга, после чего продолжили встречу без прессы.

До этого Лавров встретился с президентом Центральноафриканской республики Фостен-Арканжем Туадерой. Глава МИД РФ в начале встречи отметил, что на регулярных двусторонних встречах обсуждается "как наше двустороннее сотрудничество, которое становится все более интенсивным, охватывает новые сферы, так и региональные международные задачи".

Со своей стороны Туадера отметил, что взаимоотношения между ЦАР и РФ "постоянно расширяются и охватывают все новые и новые сферы, представляющие взаимный интерес".

Сергей Лавров МККК
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