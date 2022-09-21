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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Первый экипаж новой программы о перекрестных полетах РФ и США стартовал к МКС с Байконура

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" стартовала в среду с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), трансляцию запуска ведет "Роскосмос".

Ракета штатно стартовала в 16:54 по московскому времени с площадки 31 космодрома Байконур. На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-22" в 17:03 штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС. Полет пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 16 минут. По данным "Роскосмоса", стыковка "Союза МС-22" к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента МКС состоится в 20:11.

Данный полет должен стать первым в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном Россией и США. В октябре состоится пуск американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Анна Кикина.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 16 минут. По данным "Роскосмоса", стыковка "Союза МС-22" к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента МКС состоится в 20:11.

Корабль назван "К.Э. Циолковский" в честь 165-летия со дня рождения основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 188 суток, окончание миссии намечено на 28 марта 2023 года. Ранее командир "Союза МС-22" космонавт Прокопьев сообщал, что экипаж совершит пять выходов в открытый космос. Также в ходе данной экспедиции на МКС ожидается прибытие российских грузовых кораблей "Прогресс МС-21" и "Прогресс МС-22".

Перекрестная схема, согласно которой российские космонавты входят в экипажи американских кораблей, а американские астронавты - в экипажи российских "Союзов" - действовала в первые годы эксплуатации МКС, затем после аварии шаттла "Коламбия" она была свернута, а с 2011 по 2020 год пилотируемые полеты к станции осуществлялись только на российских "Союзах".

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, соглашение может быть продлено.

МКС Байконур Роскосмос США
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