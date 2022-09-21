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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Главы МИД ЕС встретятся в среду в Нью-Йорке для обсуждения Украины

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что планирует провести дополнительную, внеплановую, встречу глав МИД ЕС в среду для обсуждения поддержки Украины и возможных новых санкций в отношении РФ.

"Теперь нам нужно провести еще одну, потому что мне кажется, что министрам надо обсудить угрозы и подтвердить продолжающуюся поддержку Украины", - заявил Боррель во время пресс-брифинга в Нью-Йорке. Он отметил, что встреча пройдет в среду вечером по местному времени.

Глава дипломатии ЕС предположил, что министры обсудят, как продолжить оказывать военную поддержку Украине и давление на Россию, отметив, что "вопрос санкций точно будет обсуждаться".

Боррель напомнил, что в ЕС предупреждали, что в случае проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины в отношении России будут вводиться новые санкции, и на встрече он выступит с предложениями по этому вопросу.

Плановая встреча глав МИД ЕС на полях Генассамблеи ООН проводится ежегодно, в этом году она состоялась 19 сентября.

Жозеп Боррель Евросоюз
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