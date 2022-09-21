Байден и Трасс обсудили Украину и энергетику

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе первых официальных переговоров с тех пор как она возглавила британское правительство обсудили Украину, энергетическую и экономическую безопасность, сообщили в среду в Белом доме.

"Мы хотим более тесного сотрудничества с США, в частности, в вопросах энергетической и экономической безопасности, а также в достижении контактов с другими демократическими государствами во всем мире, чтобы гарантировать торжество демократий", - заявила Трасс, слова которой приводит администрация США.

В свою очередь Байден заявил Трасс, что ждет дальнейшего тесного сотрудничества США и Британии, и что им многое предстоит сделать вместе.

"Я с нетерпением жду тесной работы с вами, нашим ближайшим союзником в мире", - сказал президент США.

Трасс также добавила, что она "очень хочет работать с США, чтобы убедиться в том, что мы поддерживаем украинцев".