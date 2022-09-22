Лавров и глава МИД Бразилии проводят встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Бразилии Сергей Лавров и Карлус Альберту Франса проводят встречу в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Как всегда, суматошная и плотная (программа). Хотя здесь и собрались все, но движемся мы в разные стороны. Да, (ООН - ИФ) уже как второй дом, но дом, который изменился", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Бразилии.

Лавров до назначения министром в 2004 году в течение десяти лет занимал должность постпреда РФ при ООН, а также традиционно почти каждый год возглавляет делегацию России на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи.