Трасс задумалась о переносе британского посольства в Израиле в Иерусалим

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Британии Лиз Трасс заявила израильскому коллеге Яиру Лапиду, что рассматривает вариант перемещения британского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, передает издание The Telegraph со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

По слова пресс-секретаря, на встрече "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трасс уведомила Лапида о "пересмотре нынешнего положения британского посольства в Израиле". Премьер подчеркнула, что понимает "важность и влияние" местоположения посольства.

The Telegraph отмечает, что, в случае перемещения дипмиссии, Трасс последует примеру экс-президента США Дональда Трампа, который в конце 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, в то время как палестинцы видят Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства.

Статус Иерусалима долгое время считается одной из крупных проблем, которые необходимо урегулировать при заключении соглашения между израильтянами и палестинцами.