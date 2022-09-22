Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Трасс задумалась о переносе британского посольства в Израиле в Иерусалим

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Британии Лиз Трасс заявила израильскому коллеге Яиру Лапиду, что рассматривает вариант перемещения британского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, передает издание The Telegraph со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

По слова пресс-секретаря, на встрече "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трасс уведомила Лапида о "пересмотре нынешнего положения британского посольства в Израиле". Премьер подчеркнула, что понимает "важность и влияние" местоположения посольства.

The Telegraph отмечает, что, в случае перемещения дипмиссии, Трасс последует примеру экс-президента США Дональда Трампа, который в конце 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, в то время как палестинцы видят Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства.

Статус Иерусалима долгое время считается одной из крупных проблем, которые необходимо урегулировать при заключении соглашения между израильтянами и палестинцами.

Великобритания Израиль Лиз Трасс Тель-Авив Иерусалим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выработка ветрогенерации в Европе продолжает снижаться

Выработка ветрогенерации в Европе продолжает снижаться

Bloomberg сообщил об интересе ADNOC к покупке сырьевого трейдера Gunvor

Bloomberg сообщил об интересе ADNOC к покупке сырьевого трейдера Gunvor

Brent подорожала до $90,21 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 22 сентября

Главы МИД России и Бразилии встретились в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН

Во Франции отмечают новый рост заболеваемости коронавирусом

Во Франции отмечают новый рост заболеваемости коронавирусом

Байден и Трасс обсудили Украину и энергетику

Байден и Трасс обсудили Украину и энергетику

В Иране на фоне протестов начались массовые сбои в работе интернета

Корабль "Союз Мс-22" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Корабль "Союз Мс-22" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Лавров заявил о балансировании США на грани превращения в сторону конфликта на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });