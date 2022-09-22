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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Минобороны РФ заявило об уничтожении РСЗО HIMARS в Харьковской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российская авиация уничтожила установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

"В населённом пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ", - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, в результате удара было уничтожено до ста военнослужащих и 20 единиц техники, в том числе "одна установка системы залпового огня HIMARS".

Минобороны РФ также сообщило о перехвате в Луганской народной республике и Херсонской области 27 снарядов РСЗО HIMARS и семи противорадиолокационных ракет производства США.

"В воздухе уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Сватово Луганской народной республики, Каховской ГЭС и города Херсон и 10 снарядов "Ольха" в районах населённых пунктов Макеевка, Волноваха Донецкой народной республики, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсон", - сказал Конашенков.

По его словам, в районе Чернобаевки Херсонской области сбиты в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет HARM.

Также он заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 17 украинских беспилотников в ДНР, Николаевской и Херсонской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2035 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5073 танка и других боевых бронированных машин, 842 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5786 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 22 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Херсонская область ЛНР
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