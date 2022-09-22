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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

ЕК пояснила, что компании ЕС могут перевозить удобрения, уголь и лес из РФ в третьи страны

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия выпустила разъяснения, согласно которым европейские компании могут оказывать услуги перевозки и страхования грузов при поставках российских удобрений, древесины и угля в третьи страны.

"Евросоюз стремится избежать того, чтобы его санкции повлияли на продовольственную и энергетическую безопасность третьих стран по всему миру, в особенности наименее развитых. В свете этого обязательства (...) передача третьим странам определенных товаров (...) должна быть разрешена "для борьбы с продовольственной и энергетической нестабильностью во всем мире" и "во избежание любых потенциальных негативных последствий" в третьих странах. Это относится к поставкам в третьи страны, а также финансированию или финансовому содействию, связанному с такой передачей, которые осуществляются компаниями ЕС или через территорию ЕС (в том числе транзитом)", - говорится в опубликованном документе.

Мера распространяется на следующие товары: удобрения; древесина (код ТН ВЭД 44) и цементные изделия (коды 2523 и 6810), уголь и сопутствующие товары (коды 2701-2708), продукция нефтехимии под кодами 2901 и 2902, корма для животных, подпадающие под код 2303.

Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" не ожидают усиления санкций в секторе удобрений, "учитывая, что речь идет о продовольственной безопасности". Новость позитивна для "ФосАгро", "Акрона" и "Сегежи", отмечают они.

ЕК ЕС
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