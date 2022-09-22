Власти Австрии призвали устранить пробелы в нынешних санкциях ЕС против РФ

В Вене заявили, что не поддержат антироссийские санкции в газовой сфере

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ЕС в настоящий момент нужно заниматься усилением нынешнего санкционного режима против РФ, а не введением санкций в газовой сфере, заявил в эфире телеканала ORF глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

"Сейчас следовало бы думать на тему пробелов в работе санкций, в уточнении этих мер", - сказал он

Говоря о перспективах дальнейших шагов против РФ, министр подчеркнул, что "Австрия скажет ясное "нет" мерам в энергетической сфере, и первым делом в отношении газа".

Ранее на этой неделе канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил об отсутствии смысла в ужесточении санкций против РФ, призвав дождаться результатов действия ранее введенных ограничений.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 14 сентября в Европарламенте о намерении Брюсселя продолжать санкционное давление на РФ.