Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Власти Южной Кореи призвали активистов не отправлять антиправительственные листовки в КНДР

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министерство по делам объединения двух Корей призвало активистов воздержаться от отправки антипхеньянских листовок через границу с КНДР, сообщает Yonhap.

"Правительство обеспокоено тем, что распространение листовок продолжается, несмотря на наши неоднократные призывы к организациям воздержаться от рассылки (листовок - ИФ)", - заявил заместитель пресс-секретаря министерства Ли Хе Чжун во время регулярного брифинга для прессы.

"Мы вновь призываем их воздержаться от рассылки листовок и других материалов", - отметил он.

Министерство также дало понять, что Сеул примет "решительные и суровые" меры в случае, если Пхеньян осуществит свои угрозы ответных действий против тех, кто отправляет воздушные шары с листовками через межкорейскую границу.

Ранее правительство Южной Кореи запретило распространение листовок, заявив, что подобные действия могут спровоцировать Север.

16 июня 2020 года КНДР объявила о прекращении контактов с Сеулом после того, как с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

Позднее стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Однако группы северокорейских перебежчиков продолжают направлять на территорию КНДР воздушные шары с осуждающими Пхеньян листовками, а порой и необходимыми при COVID-19 медикаментами.

В прошлом месяце заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Е Чен заявила, что Пхеньян ответит уничтожением южнокорейских властей, если они продолжат "провоцировать проникновение COVID-19 в страну", отправляя листовки и вещи, через которые якобы распространяется "злокачественный вирус".

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом. Пик случаев заражения пришелся на 15 мая. Тогда было зафиксировано 392 920 случаев.

Позднее ЦТАК со ссылкой на расследование Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба сообщило, что органы здравоохранения Северной Кореи пришли к выводу, что первые случаи заболевания COVID-19 в стране возникли в районе рядом с межкорейской границей.

Предполагаемыми нулевыми пациентами названы некий 18-летний военнослужащий Ким и пятилетний воспитанник детского сада Ви, которые в селе Ипхо контактировали со "странной вещью".

При этом в тексте не уточнялось, о каком именно предмете идет речь. Однако ЦТАК сообщал, что Государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий издал инструкцию, в которой подчеркивается необходимость "бдительно обращаться со странными вещами, прилетающими с ветром (...) и воздушными шарами" в приграничную зону.

Южная Корея КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Голосование на референдуме о вхождении в состав России началось в ЛНР

Что случилось этой ночью: пятница, 23 сентября

Погранслужба Казахстана отметила увеличение числа въезжающих из РФ

Посол США счел, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО уже в этом году

Венгрия не будет "гнаться" за новым пакетом санкций против РФ

Венгрия не будет "гнаться" за новым пакетом санкций против РФ

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

Азербайджан в 2022 году увеличит экспорт газа в Европу на 40%

Военная операция на Украине

Пушилин сообщил об освобождении Виктора Медведчука

Католиков в Северной Ирландии впервые стало больше, чем протестантов

Католиков в Северной Ирландии впервые стало больше, чем протестантов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });