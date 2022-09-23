Власти Южной Кореи призвали активистов не отправлять антиправительственные листовки в КНДР

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министерство по делам объединения двух Корей призвало активистов воздержаться от отправки антипхеньянских листовок через границу с КНДР, сообщает Yonhap.

"Правительство обеспокоено тем, что распространение листовок продолжается, несмотря на наши неоднократные призывы к организациям воздержаться от рассылки (листовок - ИФ)", - заявил заместитель пресс-секретаря министерства Ли Хе Чжун во время регулярного брифинга для прессы.

"Мы вновь призываем их воздержаться от рассылки листовок и других материалов", - отметил он.

Министерство также дало понять, что Сеул примет "решительные и суровые" меры в случае, если Пхеньян осуществит свои угрозы ответных действий против тех, кто отправляет воздушные шары с листовками через межкорейскую границу.

Ранее правительство Южной Кореи запретило распространение листовок, заявив, что подобные действия могут спровоцировать Север.

16 июня 2020 года КНДР объявила о прекращении контактов с Сеулом после того, как с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

Позднее стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Однако группы северокорейских перебежчиков продолжают направлять на территорию КНДР воздушные шары с осуждающими Пхеньян листовками, а порой и необходимыми при COVID-19 медикаментами.

В прошлом месяце заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Е Чен заявила, что Пхеньян ответит уничтожением южнокорейских властей, если они продолжат "провоцировать проникновение COVID-19 в страну", отправляя листовки и вещи, через которые якобы распространяется "злокачественный вирус".

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом. Пик случаев заражения пришелся на 15 мая. Тогда было зафиксировано 392 920 случаев.

Позднее ЦТАК со ссылкой на расследование Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба сообщило, что органы здравоохранения Северной Кореи пришли к выводу, что первые случаи заболевания COVID-19 в стране возникли в районе рядом с межкорейской границей.

Предполагаемыми нулевыми пациентами названы некий 18-летний военнослужащий Ким и пятилетний воспитанник детского сада Ви, которые в селе Ипхо контактировали со "странной вещью".

При этом в тексте не уточнялось, о каком именно предмете идет речь. Однако ЦТАК сообщал, что Государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий издал инструкцию, в которой подчеркивается необходимость "бдительно обращаться со странными вещами, прилетающими с ветром (...) и воздушными шарами" в приграничную зону.