Глава МИД Индии на ГА ООН выступил за скорейшее урегулирование украинского кризиса

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Индия призывает проводить активную работу в рамках ООН и за ее пределами, чтобы как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, заявил в субботу глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на Генассамблее ООН.

"В наших общих интересах - проводить конструктивную работу в рамках ООН и за ее пределами, чтобы найти скорейшее решение этого конфликта", - заявил Джайшанкар.

"Индия на стороне мирного урегулирования и на ней и останется... Мы на стороне, которая призывает к диалогу и дипломатии, как единственным решениям", - добавил глава МИД, говоря о событиях на Украине.

Он отметил, что Индия готова поддерживать развивающиеся страны, которые в последнее время сильно страдают от последствий роста цен на продовольствие топливо и удобрения.

"Развивающиеся страны пострадали от этого сильнее всего, и это несмотря на то, что причины проблемы - за их пределами", - добавил глава индийской дипломатии.