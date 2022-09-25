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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

В Азербайджане заявили, что отношения с Арменией являются ключом к безопасности на Южном Кавказе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан и далее будет пресекать любые угрозы своему суверенитету и территориальной целостности, заявил глава МИД Джейхун Байрамов.

"Два дня назад мы слушали (на Генассамблеи ООН - ИФ) выступление премьер-министра Армении. К сожалению, оно стало еще одним доказательством того, что армянская сторона намерена продолжать конфронтацию вместо нормализации (отношений с Азербайджаном - ИФ). Мы же считаем, что наш регион видел достаточно конфликтов, разрушений и страданий. Двум народам пора полностью заняться постконфликтной нормализацией, чтобы мы могли, наконец, перевернуть трагическую страницу нашей истории и начать строить лучшее будущее для наших детей. Азербайджанская сторона привержена своим обязательствам", - сказал Байрамов, выступая на Генассамблеи ООН.

Он выразил надежду, чтобы нынешнее руководство Армении "не пошло по пути своих предшественников, намеренно в очередной раз закрывая окно возможностей для мира и безопасности в регионе".

При этом он подчеркнул, что "Азербайджан решительно настроен на дальнейшее отражение любых угроз своему суверенитету и территориальной целостности, безопасности своих граждан и призывает Армению воздержаться от дальнейшего обострения (эскалации) ситуации".

Байрамов добавил, что на основе договоренности, достигнутой на состоявшейся 31 августа 2022 года в Брюсселе четвертой встрече лидеров Азербайджана и Армении, при посредничестве главы Евросовета, Баку подтвердил свою готовность приступить к практической работе над мирным договором с Ереваном без каких-либо проволочек. "Сразу после встречи мы предложили Армении конкретную дату и место проведения таких переговоров", - отметил он.

Министр подчеркнул приверженность Баку к миру и стабильности в регионе. "Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию. Установление добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном является ключом к построению безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа посредством полноценной региональной нормализации", - заявил Байрамов.

Армения Азербайджан
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