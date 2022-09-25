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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Явка на референдуме в Запорожской области за три дня голосования превысила 51%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Более 51% избирателей, проживающих на подконтрольной РФ территории Запорожской области, приняли участие в референдуме о вхождении региона в состав России за три дня голосования, сообщила председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

За первый день проголосовали 20,52% избирателей, к концу второго дня явка увеличилась до 35,54%.

Референдум о вхождении в состав РФ проходит пять дней. С 23 по 26 сентября - вне спецпомещений, в том числе с подомовым обходом. 27 сентября откроются избирательные участки.

Голосование организовано в четырех из пяти районов Запорожской области - это те территории, которые находятся под контролем РФ. В списки избирателей включены около 500 тысяч человек.

Участникам голосования предложено ответить на один вопрос: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав РФ на правах субъекта РФ?".

Запорожская область
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