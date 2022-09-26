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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

В Гонконге решили отменить карантин для прибывающих из-за рубежа

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Гонконге отменяют требование для зарубежных туристов проходить карантин в отеле, передает Bloomberg со ссылкой на главу этого специального административного района Китая Джона Ли.

По его словам, ограничения снимают с 26 сентября.

Со своей стороны, гонконгские СМИ отмечают, что теперь туристам, заселившимся в любой отель, нужно будет просто находиться три дня под медицинским наблюдением. При этом в течение этих дней им разрешат выходить за пределы отеля. Прибывающим по-прежнему необходимо пройти ПЦР-тестирование в аэропорту Гонконга и дождаться его результатов до приезда в отель или домой.

Согласно сообщениям прессы, карантин в городе действовал более двух лет.

Bloomberg отмечает, что отмена карантина последовала на фоне снижения суточной заболеваемости коронавирусом COVID-19. Так, число выявляемых за сутки случаев составляет менее 6 тыс., в то время как ранее в сентябре этот показатель составлял более 10 тыс. Уточняется, что большинство случаев инфицирования - внутренние.

В августе власти Гонконга сократили 10-дневный карантин до формата 3+4, который предусматривает трехдневный карантин и четыре дня нахождения под медицинским наблюдением. Туристы с отрицательным тестом на COVID-19 могли в течение этих четырех дней перемещаться по городу, однако, с рядом ограничений.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

Гонконг Коронавирус
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