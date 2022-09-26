Что случилось этой ночью: понедельник, 26 сентября

Новые санкции Японии против России, победа правой коалиции на выборах в Италии, планы Mazda по сворачиванию производства в РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Япония ввела санкции в отношении 21 российской организации. Также Токио запретил экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием". Среди организаций, попавших в санкционные списки - 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, ОАО Мосэлектронпроект, НПО "Эталон", АО "ВО "Машприборинторг", АО "Энергия".

- Коалиция правых партий лидирует на парламентских выборах в Италии, следует из данных экзит-полов. После оглашения результатов обработки 10% бюллетеней у коалиции правых партий было 44% голосов. Демократическая партия Италии признала поражение и заявила о переходе в оппозицию.

- Mazda вслед за Toyota может прекратить производство автомобилей в России. По данным газеты Nikkei, автоконцерн рассматривает такую возможность из-за сбоев в цепочке поставок, возникших после начала специальной военной операции на Украине.

- В ЕС возмущены подавлением протестов в Иране. Применение властями силы против мирных демонстрантов, выражающих протест по случаю смерти Махсы Амини, там назвали неоправданным и неприемлемым