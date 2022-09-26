Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 сентября

Новые санкции Японии против России, победа правой коалиции на выборах в Италии, планы Mazda по сворачиванию производства в РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Япония ввела санкции в отношении 21 российской организации. Также Токио запретил экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием". Среди организаций, попавших в санкционные списки - 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, ОАО Мосэлектронпроект, НПО "Эталон", АО "ВО "Машприборинторг", АО "Энергия".

- Коалиция правых партий лидирует на парламентских выборах в Италии, следует из данных экзит-полов. После оглашения результатов обработки 10% бюллетеней у коалиции правых партий было 44% голосов. Демократическая партия Италии признала поражение и заявила о переходе в оппозицию.

- Mazda вслед за Toyota может прекратить производство автомобилей в России. По данным газеты Nikkei, автоконцерн рассматривает такую возможность из-за сбоев в цепочке поставок, возникших после начала специальной военной операции на Украине.

- В ЕС возмущены подавлением протестов в Иране. Применение властями силы против мирных демонстрантов, выражающих протест по случаю смерти Махсы Амини, там назвали неоправданным и неприемлемым

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Япония ввела санкции в отношении 21 организации из РФ

Япония ввела санкции в отношении 21 организации из РФ

Итальянские демократы признали поражение на парламентских выборах

Коалиция правых партий лидирует на парламентских выборах в Италии

Коалиция правых партий лидирует на парламентских выборах в Италии

В ЕС возмущены подавлением протестов в Иране

В ЕС возмущены подавлением протестов в Иране

Что произошло за день: воскресенье, 25 сентября

Явка на референдуме в ЛНР уже превысила 76%, он состоялся

Восемь погранпостов на киргизо-таджикской границе ликвидируют по соглашению сторон

Пожар начался в Париже на одном из крупнейших в мире продуктовых рынков

Пожар начался в Париже на одном из крупнейших в мире продуктовых рынков
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Николаевской области

Военная операция на Украине

Военные РФ предотвратили попытки ВСУ нанести удары по ЗАЭС восемью дронами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });