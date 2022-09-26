В Минобороны РФ заявили об ударе по пункту дислокации "Иностранного легиона" в ДНР

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Летчики Воздушно-космических сил России нанесли удар по пунктам дислокации "Иностранного легиона" и украинским силовикам на территории ДНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации "Иностранного легиона" и подразделений националистических формирований в районе населённого пункта Святогорск Донецкой Народной Республики ликвидировано до 100 боевиков", - сказал Конашенков.

Бомбардировщик Су-24 Вооруженных сил Украины сбит в районе населенного пункта Селидово над территорией Донецкой народной республики, заявил он.

Кроме того, он заявил об уничтожении в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе Антоновского моста и Новой Каховки в Херсонской области, а также населенного пункта Сватово Луганской народной республики.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бобровый Кут, Зеленый Гай, Украинка, Садок, Новая Каховка, Максима Горького Херсонской области, Молочанск Запорожской области, Селидово и Кирилловка (ДНР)", - сказал Конашенков.

По его словам, всего с начала операции на Украине уничтожено более 2,5 тыс. летательных аппаратов: 302 самолета, 155 вертолетов, 2087 беспилотников.