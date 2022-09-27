Военные РФ заявили об ударах по подразделениям ВСУ в Николаеве, Константиновке и Запорожье

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пункты дислокации украинских войск уничтожены в районе города Николаев и населённого пункта Константиновка (ДНР), сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"Высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаев поражён пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что в результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено более 150 украинских военнослужащих.

В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до 100 военнослужащих 9-го полка специального назначения "Гепард" нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наёмников, проинформировал Конашенков.

Российские военные сбили в небе над Херсонской областью в районах населенных пунктов Осокоровка и Розовка два истребителя МиГ-29 ВСУ. По словам Конашенкова, также в воздухе уничтожено 17 снарядов РСЗО HIMARS близ города Херсон, в Херсонской и Харьковской областях. Помимо этого, в районе Купянска Харьковской области перехвачена тактическая ракета "Точка-У".

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, Валерьяновка и Новоандреевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.