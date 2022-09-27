Криптовалютный стартап спас культовую скульптуру евро во Франкфурте

Фото: Hannelore Foerster/Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Криптовалютный стартап Caiz Development потратит 1 млн евро в течение пяти лет на поддержание культовой скульптуры с эмблемой евро во Франкфурте.

Фигура, подсветка которой была впервые включена в полночь 1 января 2002 года в честь официального выпуска в обращение банкнот и монет объединенной европейской валюты, расположена в финансовом центре Германии и является одним из наиболее часто фотографируемых объектов города. Вокруг 14-метрового синего знака евро изображены 12 желтых звезд, символизирующих первых стран-членов валютного союза. Изначально за скульптурой находилось здание Европейского центрального банка, однако в 2014 году он переехал в новую штаб-квартиру в другой части Франкфурта.

Расходы на техническое обслуживание скульптуры, которая подвергается регулярному вандализму, стали огромными, сообщила местная некоммерческая организация, которая владеет им. В результате этим летом появился план демонтажа памятника, пишет The Wall Street Journal.

Криптовалюты обычно рассматриваются как что-то, направленное против традиционных (фиатных) валют, обеспечиваемых государством. Однако руководство Caiz Development увидело маркетинговую возможность и предложило помощь. В результате на скульптуре уже прикреплена табличка с логотипом компании.

"Когда мы услышали, что знаку угрожает опасность, мы просто не могли поверить, что город или банки реально не заинтересованы в нем, - сказал главный исполнительный директор Caiz Йорг Хансен. - Учитывая, как часто этот знак фотографируют, мы сказали: "Послушайте, это абсолютно несложно".

Франкфуртский комитет по культуре, которому принадлежит знак, направлял запрос о помощи более чем в 30 финансовых учреждений, поскольку искал способ избежать продажи скульптуры с аукциона тому, кто предложит самую высокую цену. По словам главы некоммерческой организации Манфреда Поля, только восемь прислали в ответ деньги, но этой суммы было недостаточно для спасения знака.

"Этот символ является частью идентичности города Франкфурт, - сказал он. - Я не могу понять, почему во Франкфурте мы должны просить на нее деньги".