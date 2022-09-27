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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

По результатам референдума в Херсонской области более 87% жителей высказались за присоединение к РФ

Такой результат сообщила избирательная комиссия

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - По результатам подсчета 100% протоколов в Херсонской области 87,05% жителей проголосовали на референдуме за выход региона из состава Украины и присоединение к Российской Федерации, результаты голосования были озвучены на заседании региональной избирательной комиссии.

"На вынесенный на референдуме вопрос "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации " ответили "Да" 497051 участник референдума. Что составляет более 50% от числа участников референдума. Считать вопрос, в поддержку которого проголосовало более половины участников референдума включённых в списке, одобренным", - сказала на заседании председатель областной избирательной комиссии Марина Захарова.

По данным избиркома, участие в референдуме в Херсонской области приняли 571001 человек, что составляет 76,86% от списочного состава избирателей.

Члены комиссии единогласно проголосовали за признание референдума состоявшимся и утвердили результаты голосования.

Референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ проходил пять дней. С 23 по 26 сентября жители региона могли проголосовать на придомовых и выездных участках, 27 сентября с 8:00 до 16:00 голосование проходило на стационарных участках.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Херсонская область Украина
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