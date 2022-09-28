Добычу нефти на Кашагане планируют полностью возобновить к концу октября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов на месторождении Кашаган будет возобновлена к концу октября, сообщил журналистам глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков.

"По Кашагану есть оптимальное решение, что 20 октября вернуть добычу на прежний режим - 400 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

3 августа производственные операции на месторождении Кашаган были приостановлены в связи с обнаружением признаков утечки газа на установке комплексной подготовки нефти и газа "Болашак".

В ночь с 9 на 10 августа оператор Кашагана - консорциум North Caspian Operating Company (NCOC) - сообщил о "постепенном возобновлении производства".

Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.