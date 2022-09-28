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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Глава ЛНР попросил Путина рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России.

"Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением Республики решения на референдуме прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации!" - написал Пасечник на своей странице в соцсетях в среду.

Накануне в ЛНР завершилось голосование на референдуме о вхождении республики в состав Российской Федерации на правах субъекта, по итогам которого 98,42% избирателей высказались за данное решение.

ЛНР Леонид Пасечник Владимир Путин
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